На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Профессор назвал комнатные растения, которые помогут очистить воздух в квартире

Профессор Абизов: мирт поможет очистить воздух в квартире
true
true
true
close
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Некоторые комнатные растения помогут очистить воздух и улучшить микроклимат в квартире. Об этом Pravda.Ru рассказал член-корреспондент РАЕН (Российской академии естественных наук), профессор, ботаник, доктор фармацевтических наук Евгений Абизов.

По его словам, к ним относятся представители семейства Миртовых, например, мирт обыкновенный, а также яснотковые — мята или шалфей в горшке. Эксперт уточнил, что они не требуют сложного ухода.

«Мирт требует регулярного полива, опрыскивания по листьям и стандартных подкормок. Яснотковые, такие как мята или котовник, также нуждаются в поливе, а при сухом воздухе — в опрыскивании. В остальном это обычный уход, как за любыми комнатными культурами», — пояснил Абизов.

Кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева до этого рассказала «Газете.Ru», что многие популярные комнатные растения, давно ставшие неотъемлемой частью домашнего интерьера, содержат вещества, которые могут нанести вред здоровью людей и животных. Например, представители семейства Ароидные, такие как диффенбахия, спатифиллум, антуриум и монстера, содержат кристаллы оксалата кальция.

Ранее в Минсельхозе отказались от генной модификации растений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами