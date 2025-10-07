Профессор назвал комнатные растения, которые помогут очистить воздух в квартире

Некоторые комнатные растения помогут очистить воздух и улучшить микроклимат в квартире. Об этом Pravda.Ru рассказал член-корреспондент РАЕН (Российской академии естественных наук), профессор, ботаник, доктор фармацевтических наук Евгений Абизов.

По его словам, к ним относятся представители семейства Миртовых, например, мирт обыкновенный, а также яснотковые — мята или шалфей в горшке. Эксперт уточнил, что они не требуют сложного ухода.

«Мирт требует регулярного полива, опрыскивания по листьям и стандартных подкормок. Яснотковые, такие как мята или котовник, также нуждаются в поливе, а при сухом воздухе — в опрыскивании. В остальном это обычный уход, как за любыми комнатными культурами», — пояснил Абизов.

Кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева до этого рассказала «Газете.Ru», что многие популярные комнатные растения, давно ставшие неотъемлемой частью домашнего интерьера, содержат вещества, которые могут нанести вред здоровью людей и животных. Например, представители семейства Ароидные, такие как диффенбахия, спатифиллум, антуриум и монстера, содержат кристаллы оксалата кальция.

