В Минсельхозе отказались от генной модификации растений

Минсельхоз исключил скрещивание пшеницы с кактусом для устойчивости к засухе

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации выступает против генной модификации в сельском хозяйстве, в том числе скрещивания пшеницы с кактусом для повышения ее устойчивости к засушливой погоде. Об этом заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на главной стратегической сессии форума «Биопром», передает ТАСС.

«Скрещивать, условно, пшеницу с кактусом, чтобы пшеница была более засухоустойчивой, мы точно категорически против», — сказала чиновник.

Чиновник отметила, что сейчас важнее быстрее развиваться с точки зрения генных инструментов, чтобы справляться с климатическими изменениями.

В сентябре генетик, руководитель лаборатории лесной геномики Сибирского федерального университета, профессор Геттингенского университета Константин Крутовский рассказал «Газете.Ru», что в России для промышленного плантационного выращивания стоит модифицировать гены тополя, сосны, ели и березы. Ученый добавил, что дополнительно в стране ведется работа над созданием сортов, устойчивых к засухе, холоду, засолению почв.

Ранее Владимиру Путину рассказали о «молодильной клубнике» в центре Сириус.