В Британии разграбили особняки осужденного российского бизнесмена

В Британии неизвестные разграбили три особняка осужденного в России бизнесмена, экс-главы Российской авторской организации (РАО) Сергея Федотова. Об этом пишет Daily Mail.

Инциденты произошли в престижном районе Брайтона, известном как «Голливудские холмы». Там уже почти 10 лет пустуют особняки Федотова, при этом недвижимость периодически подвергается нападениям — злоумышленники грабят дома, школьники разрисовывают стены, а подростки устраивают там вечеринки.

В конце июля 2020 года Пресненский суд Москвы приговорил Федотова к пяти годам колонии общего режима по делу о мошенничестве на 774 млн рублей. Дело было связано с авторскими отчислениями на непопулярные произведения.

В 2017 году Мещанский суд Москвы приговорил Федотова к полутора годам лишения свободы по делу о мошенничестве с недвижимостью. По версии следствия, он ввел в заблуждение членов совета РАО, которые приняли решение передать на баланс ЗАО «Сервисно-эксплуатационная компания» одно здание и три нежилых помещения, впоследствии проданные третьим лицам.

Ранее в правительстве Британии призвали продать опустевшие дома россиян.