В Индонезии впервые прошло молодежное первенство мира по самбо

«Роснефть» поддержала молодежное первенство мира по самбо в Богоре
Роснефть

При поддержке «Роснефти» в городе Богор (Индонезия) состоялось молодежное первенство мира по самбо. В стране впервые проводилось настолько масштабное спортивное соревнование, также оно стало значимым событием для развития самбо в Юго-Восточной Азии, сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что в ходе соревнования свыше 370 спортсменов из 34 стран боролись за з7 комплектов наград. Медали разыгрывались в спортивном и боевом самбо в двух возрастных категориях — 16-18 и 18-20 лет.

Первенство в медальном зачете завоевали самбисты из России, они получили 34 медали — 28 золотых, четыре серебряных и две бронзовые.
Второе и третье место в общем зачете заняли команды Казахстана и Белоруссии.

В «Роснефти» подчеркнули, что компания уделяет большое внимание развитию и поддержке массового и профессионального спорта, в том числе с 2013 года является генеральным спонсором Международной федерации самбо.

