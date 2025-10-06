Двухлетнего мальчика разорвали собаки в частном детском саду, пока воспитательница спала

В США ротвейлеры хозяйки частного детского сада разорвали двухлетнего мальчика, пока воспитательница спала. Об этом сообщает People.

Инцидент произошел 4 октября в Джорджии. Около 15:45 в полицейский участок Валдоста поступило сообщение о нападении двух крупных собак на ребенка на территории квартала 3800. Как удалось выяснить правоохранителям, ротвейлеры принадлежали 48-летней Стейси Уилер Кобб, хозяйке дома и по совместительству управляющей нелегального детского сада. Животные набросились на двухлетнего воспитанника Кобб, пока та дремала. Полиция установила, что ребенок находился без присмотра воспитательницы более двух часов. В это время он самостоятельно вышел на задний двор, открыл вольер с животными и зашел внутрь.

Прибывшая на место ЧП скорая не смогла спасти пострадавшего.

«Это ужасная трагедия, которая не должна была случиться. Из-за халатности преступницы мать трагически потеряла ребенка», — заявила начальник полиции Лесли Манахан.

Владелицу сада арестовали.

Ранее в Омске стаффордширский терьер разорвал сухожилие на руке 14-летней девочки.