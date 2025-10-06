Экс-главбух российского отдела полиции украла 22 млн рублей

В Башкирии перед судом предстанет бывший главный бухгалтер отдела полиции, которую обвиняют в хищении 22 млн рублей на работе. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в отделе МВД России по Салаватскому району. Следствие установило, что экс-главбух на протяжении четырех лет систематически вносила в платежные документы недостоверные сведения. Она указывала ложные данные о начислении себе дополнительной зарплаты, а также оформляла переводы денег на счета своей подруги и родственников. Для подтверждения операций она использовала свой электронный ключ доступа к банковской системе, а также ключ доступа начальника отдела полиции.

В результате суммарно оказалось похищено 22 млн рублей, которыми обвиняемая распоряжалась по своему усмотрению. Факт хищения выявили оперативники подразделения собственной безопасности МВД региона.

В данный момент завершено расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 160 и ч. 1 ст. 187 УК РФ — присвоение в особо крупном размере и неправомерный оборот средств платежа. На имущество обвиняемой наложен арест. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

