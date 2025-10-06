Россиянам рассказали о новых схемах кибермошенников

Мошенники в России осваивают новые технологии и придумывают все более изощренные способы обмана. Эксперты РОЦИТ проанализировали свежие схемы, с помощью которых злоумышленники крадут персональные данные и деньги россиян, и рассказали, как не стать жертвой обмана.

По данным РОЦИТ, одной из наиболее опасных тенденций стало использование поддельных QR-кодов. Мошенники наклеивают собственные стикеры поверх официальных, из-за чего пользователи вместо сайта ресторана, авиакомпании или парковочного сервиса попадают на фишинговые страницы. Там у них запрашивают телефон, почту или данные банковской карты, которые затем передаются преступникам.

Другой популярный способ обмана — телефонные и онлайн-разговоры с использованием «официальных» фраз. Центробанк предупредил, что при обращениях со словами «Переключаю вас на сотрудника Центробанка», «Ваш аккаунт на портале Госуслуги взломан», «На вашем счете обнаружены неучтенные средства» или «Звоню по поводу посылки/удаленной работы» следует немедленно прекратить общение. Такие реплики — признак мошенничества.

Растет и число атак через технологию NFC, применяемую для бесконтактных платежей. Преступники создают поддельные мобильные приложения, маскируя их под сервисы банков или госструктур. После установки программа получает доступ к данным карт и может списывать средства с помощью так называемого «обратного NFC Gate».

Эксперты РОЦИТ посоветовали россиянам сохранять бдительность при любых неожиданных звонках и сообщениях, проверять QR-коды перед сканированием, загружать приложения только из официальных магазинов и отключать NFC, если функция не используется. Главное правило, напоминают специалисты, остается прежним: чем меньше спешки и доверчивости — тем ниже шанс стать жертвой цифровых аферистов.