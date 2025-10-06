На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали о новых схемах кибермошенников

Эксперты РОЦИТ дали рекомендации по защите от цифровых аферистов
true
true
true
close
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники в России осваивают новые технологии и придумывают все более изощренные способы обмана. Эксперты РОЦИТ проанализировали свежие схемы, с помощью которых злоумышленники крадут персональные данные и деньги россиян, и рассказали, как не стать жертвой обмана.

По данным РОЦИТ, одной из наиболее опасных тенденций стало использование поддельных QR-кодов. Мошенники наклеивают собственные стикеры поверх официальных, из-за чего пользователи вместо сайта ресторана, авиакомпании или парковочного сервиса попадают на фишинговые страницы. Там у них запрашивают телефон, почту или данные банковской карты, которые затем передаются преступникам.

Другой популярный способ обмана — телефонные и онлайн-разговоры с использованием «официальных» фраз. Центробанк предупредил, что при обращениях со словами «Переключаю вас на сотрудника Центробанка», «Ваш аккаунт на портале Госуслуги взломан», «На вашем счете обнаружены неучтенные средства» или «Звоню по поводу посылки/удаленной работы» следует немедленно прекратить общение. Такие реплики — признак мошенничества.

Растет и число атак через технологию NFC, применяемую для бесконтактных платежей. Преступники создают поддельные мобильные приложения, маскируя их под сервисы банков или госструктур. После установки программа получает доступ к данным карт и может списывать средства с помощью так называемого «обратного NFC Gate».

Эксперты РОЦИТ посоветовали россиянам сохранять бдительность при любых неожиданных звонках и сообщениях, проверять QR-коды перед сканированием, загружать приложения только из официальных магазинов и отключать NFC, если функция не используется. Главное правило, напоминают специалисты, остается прежним: чем меньше спешки и доверчивости — тем ниже шанс стать жертвой цифровых аферистов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами