Двое мужчин признались в подготовке взрывов на Ставрополье и в Красноярском крае

Задержанные в Красноярске и Пятигорске признались в подготовке терактов

Мужчины, задержанные за подготовку терактов на еврейских культовых объектах в Красноярске и Пятигорске, признались, что готовили взрывы в синагогах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на видео ФСБ РФ.

«Хотел взорвать синагогу, чтобы убить людей», — рассказал один из задержанных в Красноярске.

Задержанный в Ставропольском крае гражданин России также признался, что планировал теракт на синагогу и ее прихожан на территории Пятигорска. Он признал вину и раскаялся в содеянном.

По информации ФСБ, в Красноярске задержали двух уроженцев центральноазиатской страны, которые готовили взрывное устройство для подрыва городской синагоги. В одном из заброшенных зданий, используемом террористами в качестве тайника, были обнаружены химические прекурсоры и поражающие элементы. Действия задержанных квалифицированы по статьям о подготовке к теракту и содействии террористической деятельности.

Кроме того, в Пятигорске задержали россиянина, который планировал поджог здания еврейской религиозной общины с помощью бутылок с зажигательной смесью.

