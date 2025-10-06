ФСБ предотвратила теракты в двух российских синагогах

ФСБ: в Красноярском и Ставропольском краях предотвратили теракты в синагогах

ФСБ предотвратила теракты на еврейских культовых объектах в Красноярском и Ставропольском краях. Об этом сообщила РИА Новости пресс-служба ведомства.

По информации ФСБ, в Красноярске задержали двоих граждан, выходцев из стран Центральной Азии, которые готовили взрывное устройство для подрыва городской синагоги. В одном из заброшенных зданий, используемом террористами в качестве тайника, были обнаружены химические прекурсоры и поражающие элементы. Действия задержанных квалифицированы по статьям о подготовке к теракту и содействии террористической деятельности.

Кроме того, в Пятигорске задержали россиянина, который планировал поджог здания еврейской религиозной общины с помощью бутылок с зажигательной смесью. У него изъяли ножи и средства связи с перепиской с зарубежным координатором. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к теракту.

В спецслужбе подчеркнули, что террористические организации продолжают вербовку граждан через интернет, мессенджеры и социальные сети, используя доверчивость пользователей для вовлечения в противоправную деятельность.

