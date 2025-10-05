Названа сумма ущерба в деле экс-главы минздрава Дагестана

Сумма ущерба в деле о мошенничестве экс-главы минздрава Дагестана Татьяны Беляевой превышает 1 миллион рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судов республики.

По версии следствия, в сентябре 2020 года группа должностных лиц ведомства заключила договоры с коммерческими организациями на сумму 516 млн руб. в рамках исполнения мероприятий по реализации Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в регионе.

В течение года исполнители должны были производить гарантированное обслуживание работ на безвозмездной основе. На основе приказа Беляевой в 2021-2024 годах были заключены дополнительные необоснованные договоры с другими организациями на техническое сопровождение. Они дублировали гарантийные обязательства, что привело к ущербу бюджета на сумму свыше 1 млн рублей, говорится в публикации.

До этого в пресс-службе Верховного суда Дагестана заявили, что Беляева была арестована по делу о мошенничестве на два месяца.

Ранее суд арестовал имущество госсекретаря Дагестана.