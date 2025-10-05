Белорусский дирижер попал под обстрел в Донецке

Заслуженный артист Белоруссии Виктор Бабарикин, приехавший в Донецк для участия в юбилейном концерте композитора Владимира Вовченко в качестве дирижера Донецкого симфонического оркестра, подвергся атаке дронов. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

«Дирижер не пострадал. Он подчеркнул: главное в этой ситуации, что в зале филармонии собрался аншлаг», — говорится в сообщении.

Сам Бабарикин отметил, что для него большая честь быть выбранным Вовченко в качестве дирижера оркестра на его юбилейном концерте, поскольку его мать родилась в Снежном, и Донецк он считает своей второй родиной.

Концерт запланирован на 5 октября, и в его программу войдет фрагмент музыки к балету по произведению Гоголя, над которым работает Вовченко. Также прозвучат концерт для фортепиано с оркестром, симфоническая фантазия «Македония», симфоническая поэма «Море», «Сюита» из балета «Лики Гоголя» и другие произведения Вовченко.

