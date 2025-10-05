СМИ сообщили о задержании бывшего министра здравоохранения Дагестана

Задержана бывший министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева, сообщает местный Telegram-канал «Спросите у Расула» со ссылкой на собственные источники.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало. При этом причины ареста не уточняются.

До этого в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства России Михаила Абызова, ранее приговоренного к 12 годам колонии за создание преступного сообщества и ряд других преступлений, возбудили новое уголовное дело.

Абызову было предъявлено обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По ней экс-министру грозит до 10 лет лишения свободы. Мужчину задержали в 2019 году по обвинению в хищении и выводе крупных сумм за рубеж.

В конце сентября бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова задержали в Екатеринбурге по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он участвовал в согласовании завышенных тарифов коммунальных фирм, связанных с компанией «Облкоммунэнерго».

Ранее суд арестовал имущество госсекретаря Дагестана.