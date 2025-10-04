Суд взыскал почти 1 млрд рублей со строителей фортификационных сооружений

Останкинский суд Москвы взыскал 924 млн рублей с организаторов строительства фортификационных сооружений на границе Белгородской области с Украиной. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Вместе с арестованным 23 июня заместителем губернатора Белгородской области Рустэмом Зайнуллиным ответчиками по иску Генеральной прокуратуры РФ проходят начальник управления капитального строительства (УКС) региона Алексей Сошников, бывший первый замглавкома Росгвардии генерал-полковник Виктор Стригунов и другие лица.

Зайнуллин арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Алексей Сошников проходит по делу свидетелем. Виктор Стригунов решением суда в июле этого года был заключен на два месяца в следственный изолятор в рамках уголовного дела о злоупотреблениях и взятках.

11 июля сообщалось, что Генпрокуратура планирует взыскать около 1 млрд рублей с организаторов строительства защитных сооружений. В период с 2022 по 2024 год в Белгородской области из федерального бюджета было выделено 19,5 млрд рублей на эти цели.

По данным ведомства, компании «Регион Сибирь» и «Стройинвестрезерв» с января 2023 года по апрель 2024 года заключили фиктивные договоры на поставку материалов, оборудования, а также на возведение блиндажей более чем с десятком фирм-однодневок из Белгородской и Московской областей, Москвы и Санкт-Петербурга, штат которых состоял только из директоров и учредителей.

Ранее СК РФ завершил расследование дела о мошенничестве с жилищными субсидиями.