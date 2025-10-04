Завершено расследование дела о мошенничестве с жилищными субсидиями МО РФ

Следователи завершили расследование уголовного дела о мошенничестве с жилищными субсидиями, возбужденного в отношении бывшего заместителя начальника филиала «Южный» ФГАУ «Росжилкомплекс» министерства обороны РФ Сергея Теры. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

В документах отмечается, что мужчине окончательно предъявили обвинение в пособничестве в мошенничестве при получении выплат, совершенном организованной группой или в особо крупном размере. Кроме того, Теру обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

Фигурантами уголовного дела помимо Сергея Теры являются Марина Тера, Ирина Шустова, Залина Каирова и Марина Дзукаева. Также по этому делу проходят Геннадий Гаев и Эльбрус Тебиев. Первого обвиняют в мошенничестве при получении выплат и покушении на дачу взятки, второго — в мошенничестве при получении выплат, совершенном организованной группой.

По данным следствия, в период с 2021 по 2024 годы экс-заместитель начальника филиала «Южный» ФГАУ «Росжилкомплекс» вместе с четырьмя женщинами за взятку оказал содействие Тебиеву и Гаеву в получении жилищных субсидий. Для этого Тера совместно с сообщниками внес в жилищные дела недостоверные сведения, из-за чего Минобороны РФ был нанесен ущерб в размере нескольких десятков миллионов рублей.

В настоящее время мужчина находится в СИЗО. Остальным фигурантам суд назначил меру пресечения в виде домашнего ареста. Более того, инстанция наложила арест на имущество обвиняемых, стоимость которого превышает восемь миллионов рублей.

Ранее экс-сотрудника института Минобороны РФ осудили за взяточничество.