В подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждена инфраструктура

Объект критической инфраструктуры в Новорайске получил повреждения
true
true
true
close
Одесское Городское Управление ГСЧС Украины

Объект критической инфраструктуры, расположенный на подконтрольной украинским властям территории Херсонской области, получил повреждения. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Бериславской районной администрации Владимир Литвинов.

«В поселке Новорайск был поврежден объект критической инфраструктуры», — говорится в заявлении.

По словам чиновника, никто из жителей не пострадал.

3 октября пресс-служба украинской компании «Нафтогаз» сообщила, что Вооруженные силы РФ ночью совершили крупнейшую массированную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины с момента начала специальной военной операции (СВО). Ударам подверглись объекты в Полтавской и Харьковской областях. Как рассказали в компании, российские войска выпустили по сооружениям 35 ракет, включая баллистические.

В заявлении подчеркивалось, что в результате атаки было повреждено значительное количество инфраструктурных объектов. При этом часть разрушений носила критический характер.

Комментируя ситуацию, в министерстве обороны РФ заявили, что удары наносились по объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военных предприятий Украины.

Ранее военные ВС РФ поразили подстанции в Киевской области.

