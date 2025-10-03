На Украине сообщили о крупнейшей атаке на газовую инфраструктуру Украины

Нафтогаз сообщил о крупнейшей атаке по газовой инфраструктуре Украины за всю СВО

Вооруженные силы (ВС) России совершили крупнейшую массированную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины с начала специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в пресс-службе украинской компании «Нафтогаз».

«В ночь на 3 октября по объектам Нафтогаза в Харьковской и Полтавской областях россияне выпустили 35 ракет, в том числе значительное количество из них — баллистические, и 60 дронов», — говорится в сообщении.

По данным государственной компании, в результате атаки значительное количество объектов инфраструктуры повреждено, часть разрушений носит критический характер.

До этого председатель правления «Нафтогаза» Сергей Корецкий сообщил газете The Washington Post, что в настоящее время нефтепереработка на Украине полностью уничтожена.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее жителей Украины призвали запасаться фонариками в преддверии зимы.