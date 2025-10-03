Суд встал на сторону Генпрокуратуры в деле «Петербургского нефтяного терминала»

Арбитражный суд Северо-Западного округа отменил постановление апелляционной инстанции, тем самым восстановив первоначальное решение суда первой инстанции по делу об акциях АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ). Об этом пишет РИА Новости.

Апелляционный суд ранее снизил количество подлежащих передаче в госсобственность акций ПНТ по сравнению с первоначальными требованиями Генеральной прокуратуры.

«Постановление апелляционной инстанции отменить, оставить в силе решение или определение первой инстанции», – указано в документах дела.

Первоначальное решение Арбитражного суда Петербурга, которое теперь подтверждено окружным арбитражным судом, было вынесено в апреле по иску Генпрокуратуры. Суд признал недействительными ряд сделок с акциями ПНТ. В результате, как уточнили представители компании, в собственность Российской Федерации переходят 5546 голосующих акций. Российские акционеры сохраняют за собой 4538 голосующих акций, а право собственности на голосующие акции иностранных акционеров полностью прекращается. Таким образом, государству будет принадлежать около 55% акций предприятия.

В решении суда первой инстанции, вынесенном в пользу надзорного ведомства, отмечается, что в результате оспариваемых сделок «доля участия граждан Германии и Франции, семьи Скигиных (конечные бенефициары Tujunga Enterprises Ltd Михаил Евгений и Полина Скигины – прим. ред.), в стратегически важном предприятии увеличилась до 4538 акций (50% уставного капитала)». Это, по мнению суда, позволяло им «оказывать непосредственное влияние» на деятельность ПНТ.

Ранее суд конфисковал активы семьи экс-мэра Владивостока на 79 млрд рублей.