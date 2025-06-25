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Врач рассказала о лучших продуктах для поддержания здоровья зубов

Врач Балакирева: мясо и молоко помогут поддержать здоровье зубов
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Shutterstock

Сбалансированное питание поможет поддержать здоровье зубов, особенно важно включать в рацион мясо, которое содержит белок — строительный материал для организма и зубов. Об этом «Москве 24» рассказала врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук Мария Балакирева.

Кроме того, она посоветовала употреблять молоко, которое содержит кальций и поможет укрепить эмаль, а также овощи и фрукты. Последние могут очистить зубы от налета благодаря органическим кислотам. Они есть, например, в яблоках и клубнике.

Однако врач призвала быть осторожными с употреблением хурмы. По ее словам, из-за нее слюна, которая очищает зубы от налета, становится более вязкой, поэтому стоит съедать не более одной ягоды в день.

«Важно отметить, что легкие углеводы плохо отражаются на структуре зубов. Леденцы и другие сахаросодержащие продукты прилипают к эмали и вызывают кариес. Именно поэтому их потребление желательно сократить», — заключила Балакирева.

Вице-президент РАОиБС, CEO «Лайт Инсайт», стоматолог, хирург-пародонтолог, автор курсов, лектор Олеся Коганова до этого рассказала «Газете.Ru», что кариес не только мешает похудеть, но и провоцирует появление лишнего веса.

Ранее сообщалось, что стоматолог по ошибке удалил российской дошкольнице коренные зубы вместо молочных.

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