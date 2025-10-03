На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Хабаровском крае школьники жестоко избили мальчика и угрожали пистолетом из-за клеветы

В Хабаровском крае проводят проверку после избиения мальчика из приемной семьи
true
true
true
close
Telegram-канал Amur Mash

В Хабаровском крае сотрудники правоохранительных органов проводят проверку после избиения мальчика из приемной семьи. Об этом сообщает Amur Mash.

По данным Telegram-канала, причиной конфликта стало то, что пострадавший якобы оклеветал школьников. На дополнительных кадрах с места заметно, как два школьника избивают ребенка руками и ногами. Помимо этого, пострадавшему угрожают пистолетом.

«Тебе башку прострелить?», – спрашивает один из агрессоров.

Семья мальчика уже обратилась в полицию. На данный момент специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.

Известно, что оба нападавших из неблагополучных семей.

Инцидент произошел в селе Булава. Обеспокоенные родители прислали в редакцию Amur Mash видео, на котором двое детей в возрасте 10-11 лет льют мальчика и снимают происходящее.

До этого в Москве подросток избил одноклассниц около метро. В результате одна из них попала в больницу с переломом носа. Агрессивного школьника доставили в отделение полиции.

Ранее спортсмен избил мужчину в Ленобласти из-за того, что тот сделал ему замечание.

