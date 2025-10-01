Спортсмен избил мужчину в Ленобласти из-за того, что тот сделал ему замечание

В Ленинградской области мужчина сделал спортсмену замечание и попал в больницу после избиения. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Инцидент произошел в городе Мурино. Предварительно, спортсмен избил мужчину после того, как тот сделал ему замечание. В результате нападения пострадавший получил травмы и в настоящее время проходит необходимое лечение.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ — хулиганство. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате ведомства.

