В Хабаровском крае дети избили сверстника

Amur Mash: дети избили сверстника из приемной семьи в селе Хабаровского края
Ivanova Ksenia/Shutterstock/FOTODOM

Дети избили сверстника в селе Хабаровского края. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент произошел в селе Булава Ульчского района. Пострадавшим оказался мальчик из приемной семьи. Двое детей 10–11 лет избивали его по голове и животу, снимая происходящее на видео. Запись позже была отправлена в редакцию Amur Mash взрослыми.

1 октября в Махачкале возле лицея произошла массовая драка подростков, которая попала на видео. Один из участников потасовки потерял сознание — на кадрах с места происшествия видно, как другие подростки пытаются привести его в чувство.

До этого в Москве подросток избил двух девушек во время ссоры. Инцидент произошел в Таганском районе вблизи станции метро в 3-м Крутицком переулке. Во время конфликта школьник нанес несколько ударов по лицам двум своим одноклассницам. Произошедшее попало на видеозапись, которую впоследствии выявили полицейские.

Ранее российские подростки отвели сверстника в лес и избили на камеру.

