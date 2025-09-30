На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Московский школьник избил двух одноклассниц возле станции метро

В Москве школьник избил двух одноклассниц возле станции метро
Pexels

В Москве подросток избил двух девушек во время ссоры. Об этом со ссылкой на столичную полицию сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в Таганском районе вблизи станции метро в 3-м Крутицком переулке. Во время конфликта школьник нанес несколько ударов по лицам двум своим одноклассницам. Произошедшее попало на видеозапись, которую впоследствии выявили полицейские.

В результате нападения одна из пострадавших была доставлена в больницу с переломом носа. Участковые совместно с сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних установили всех участников инцидента.

Нападавшего подростка доставили в отдел полиции, где с ним провели профилактическую беседу. Материалы дела будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для установления особого контроля за поведением юноши.

Ранее российские подростки отвели сверстника в лес и избили на камеру.

