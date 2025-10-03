На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Растения «Цветов Москвы» передали в административные округа столицы

Украшавшие летом Москву растения передали в библиотеки и детские сады
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы

Растения, которые в рамках акции «Цветы Москвы» украшали столицу летом, передали в библиотеки и детские сады каждого административного округа, сообщается на сайте mos.ru.

Как отметил руководитель столичного департамента территориальных органов исполнительной власти Дмитрий Преснов, акция поможет продлить жизнь летних растений.

«Благодаря ей более 25 тыс. цветов украсили культурные центры, детские сады, управы, библиотеки, помещения советов ветеранов и многие другие», — сказал он.

Также горшочные растения передали в некоммерческие организации, среди которых культурно-досуговый центр «Крылья доброты» в районе Покровское-Стрешнево, досуговый клуб «Творческое объединение «Бастион» в Хамовниках и другие.

Акцию поддержали депутаты Мосгордумы и муниципальные депутаты районов.

