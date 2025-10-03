На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские педагоги рассказали о желанном подарке на День учителя

Профсоюз «Учитель»: педагогам от школьников приятнее получать самодельные подарки
Alexey Smyshlyaev/Shutterstock/FOTODOM

Для учителей в их профессиональный праздник самыми ценными подарками являются те, которые дети сделали своими руками. Обсуждения по поводу ограничения стоимости презентов излишни, так как даже юристы подчас не могут определить грань между подарком и взяткой, заявила НСН оргсекретарь межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Ольга Мирясова.

Так она прокомментировала сообщения о том, что в России планируют изменить лимит стоимости подарков и цветов для учителей, который сегодня составляет 3 тыс. рублей. По мнению Мирясовой, логичнее было бы повысить эту сумму, так как педагог всё равно не сможет обогатиться за счёт родителей.

«Учителям будет куда приятнее получить от детей что-то сделанное своими руками. Они искренне вложили силы и душу. Главное — внимание, а не стоимость подарка», — подчеркнула эксперт.

При этом она добавила, что желающие обогатиться всё равно найдут способ сделать это, так как даже юристы не всегда могут определить, что конкретно является подарком, а что – взяткой. При этом сам по себе подкуп педагога она назвала бессмысленным, подчеркнув, что настоящий вес имеют лишь результаты ЕГЭ и ОГЭ, которые невозможно подделать никакими оценками.

«Эта проблема очень надуманная», — заключила Мирясова.

Напомним, накануне сообщалось, что в Минпросвещения допустили пересмотр лимита стоимости подарков и цветов для учителей в ответ министерства на запрос главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова. В ведомстве заявили, что предельную цену можно пересмотреть в случае положительного заключения антикоррупционной экспертизы и с учётом общей экономической ситуации. При этом в Минпросвещения обратили внимание на то, что обычный подарок до 3 тыс. руб. или цветы стали традицией, актом благодарности и знаком внимания в профессиональные праздники педагогов.

Ранее юрист объяснил, в каком случае подарок учителю и врачу превращается во взятку.

