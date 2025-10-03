Юрист объяснил, в каком случае подарок учителю и врачу превращается во взятку

В России могут в ближайшее время пересмотреть максимальную стоимость подарков учителям и врачам. Сейчас действует лимит в 3 тыс. рублей, переступать за который нельзя – в этом случае подарок будет рассматриваться как взятка. Причем оценивается в данном случае презент как визуально, так и по конкретным данным, объяснил 360.ru юрист, доцент департамента международного и публичного права Финуниверситета при правительстве РФ Игорь Семеновский.

Регулируется эта сфера статьей 575 ГК РФ, согласно которой работникам образования, медицины и организаций, оказывающих социальные услуги, граждане, получающие эти услуги, не должны преподносить подарки стоимостью выше 3 тыс. рублей. Также нельзя дорогие презенты вручать гос- и муниципальным служащим, сотрудникам Центробанка.

Лимит в 3 тыс. рублей был установлен не так давно – до 2008 года он был на уровне 500 рублей, отметил юрист, пояснив, что этот показатель соответствует ситуации в экономике. Такие ограничения нужны для предотвращения конфликта интересов и взяточничества, подчеркнул он.

«Если нормы КоАП постепенно индексируются из года в год, то стоимость подарка в 3000 рублей вряд ли претерпит изменения в ближайшее время. Это достаточно стабильная норма ГК России», — считает Семеновский.

Говоря об определении цены подарка, он отметил, что учитываются как объективные данные (например, если речь идет о подарочном сертификате), так и визуальная оценка – например, очевидно, что коробка конфет лимит в 3 тыс. рублей вряд ли превысит.

Если же будет установлено, что человек вышел за ограничение, подарив, например, ювелирку или гаджет, то сотруднику грозит дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения. А если подарок получил госслужащий или муниципальный служащий, то ему грозит уголовное дело, заключил юрист.

Напомним, накануне сообщалось, что в Минпросвещения допустили пересмотр лимита стоимости подарков и цветов для учителей в ответ министерства на запрос главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова. В ведомстве заявили, что предельную цену можно пересмотреть в случае положительного заключения антикоррупционной экспертизы и с учетом общей экономической ситуации. При этом в Минпросвещения обратили внимание на то, что обычный подарок до 3 тыс. руб. или цветы стали традицией, актом благодарности и знаком внимания в профессиональные праздники педагогов.

