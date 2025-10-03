В России назвали имя учителя года

Учителем года России стал преподаватель китайского языка из Белгородской области

Преподаватель китайского и английского языков Дмитрий Баланчуков из Белгородской области получил звание «Учитель года России» 2025 года. Об этом пишет РИА Новости.

Победителя всероссийского конкурса объявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

До этого в беседе с порталом «БелПресса» Баланчуков поделился своей формулой настоящего учителя. По его мнению, преподаватель должен быть участливым и понимающим, должен знать, что творится на душе у любого ученика.

Баланчуков рассказал, что профессию учителя выбрал неслучайно. Как оказалось, его бабушка была заслуженным учителем Казахстана, а мама — почетный работник образования России.

В 2024 году победителем всероссийского конкурса «Учитель года России» стал преподаватель физики из Академической гимназии №56 имени Майи Пильдес в Санкт-Петербурге Леонид Дедюха. Награду ему вручили вице-премьер Дмитрий Чернышенко и ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий, церемония прошла в Кремлевском дворце.

Чернышенко подчеркнул, что профессию учителя «выбирают по зову сердца», а достижения преподавателей будут регулярно отмечать.

Ранее россияне назвали Джобса, Дамблдора и Нагиева преподавателями мечты.