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В России назвали имя учителя года

Учителем года России стал преподаватель физики Леонид Дедюха из Петербурга

Победителем 35-го ежегодного всероссийского конкурса «Учитель года России» стал преподаватель физики из Академической гимназии №56 имени Майи Пильдес в Санкт-Петербурге Леонид Дедюха. Об этом сообщает РИА Новости.

Награду победителю вручили вице-премьер Дмитрий Чернышенко и ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий, церемония прошла в Кремлевском дворце.

Чернышенко подчеркнул, что профессию учителя «выбирают по зову сердца», а достижения преподавателей будут регулярно отмечать.

Центр регионального и международного сотрудничества в Санкт-Петербурге отмечал, что Леонид Дедюха преподает физику в гимназии с 2018 года, имеет высшую квалификационную категорию. Стаж работы в системе образования составляет 9 лет. На своих уроках он активно использует инновационные технологии, сочетает традиционные и передовые методы преподавания предмета, много внимания уделяет значению физики в жизни человека, показывая связь физики с другими естественнонаучными дисциплинами.

Также в Кремлевском дворце назвали победителя конкурса «Первый учитель». Им стала преподаватель начальных классов школы №2 из белгородского поселка Чернянка Светлана Редченко. Воспитателем года признали Татьяну Раннинен — сотрудницу детского сада № 9 в Геленджике.

В номинации «Директор года России» победил руководитель школы №1 из Екатеринбурга Алексей Махновецкий.

В прошлом году победителем конкурса «Учитель года России» стал преподаватель русского языка и литературы школы при посольстве РФ в Иране Олег Янковский.

Ранее в Совфеде заявили, что Россия не заменит учителей роботами.

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