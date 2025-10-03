В Уфе юношу разорвало надвое после выпадения из окна 25-го этажа и это попало на видео

В Уфе молодой человек выпал из окна 25-го этажа и приземлился на забор

В Уфе мужчина сорвался с высоты и приземлился на забор. Об этом сообщает Ufa1.ru.

Инцидент произошел на улице Аксакова. На кадрах с места заметно, как пострадавший падает прямо на изгородь, после чего его рассекает надвое.

«Очевидцы рассказали, что после трагедии на место прибыли спасатели, но было уже поздно», – сообщается в публикации.

По данным «Башинформ», пострадавшему было 19 лет, в момент происшествия он находился на 25-м этаже.

На данный момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

До этого в Ярославской области под суд попала женщина, которая выбросила своего ребенка из окна десятого этажа. В тот момент женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Предположительно, месячный ребенок плакал и это раздражало фигурантку, поэтому она схватила его и избавилась. После падения спасти пострадавшего не удалось.

Ранее в Челябинске под окнами дома нашли девушку, упавшую с 26-го этажа.