В Ярославской области женщина выкинула ребенка из окна на десятиметровой высоте

В Ярославской области будут судить женщину, выбросившую ребенка из окна

В Ярославской области будут судить женщину, которая избавилась от своего ребенка. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в городе Тутаев в 2002 году, но в тот момент установить вину подозреваемой не смогли. По версии следствия, в этот день мать месячного ребенка находилась в состоянии алкогольного опьянения, а сам младенец громко кричал.

Это не понравилось матери, поэтому она сбросила мальчика с десятиметровой высоты. Спасти его не удалось.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, но следствие остановили. В 2025 году, когда следователи по делам прошлых лет взялись за него, выяснились новые обстоятельства.

«Проведен комплекс следственных и процессуальных действий, оперативно-разыскных мероприятий, а также экспертных исследований», – сообщается в публикации.

Следователи собрали необходимую доказательную базу. Материалы направили в суд для рассмотрения по существу.

