Насиловал четыре дня: мать выдала несовершеннолетнюю дочь замуж за друга семьи

В Казахстане мать и отчим выдали 15-летнюю дочь замуж за друга 38-летнего семьи. Взявший в жены несовершеннолетнюю оказался на скамье подсудимых. Отец девочки требует, чтобы перед судом предстали также мать его дочери и ее супруг, которые свели девочку с взрослым мужчиной. Об этом сообщает NUR.kz.

По информации СМИ, инцидент произошел в марте 2025 года в Караганде. Родители выдали 15-летнюю дочь за приятеля. Мужчина забрал девушку, держал ее взаперти четыре дня. За это время обвиняемый изнасиловал подростка несколько раз.

«Жениха» задержали при попытке уехать из Караганды. Сейчас мужчину судят за изнасилование несовершеннолетней. Ему грозит от 15 до 17 лет лишения свободы», — говорится в материалах дела.

Отдел опеки подал иск в суд о лишении матери и отчима школьницы родительских прав, но суд отказал в удовлетворении требований. Отец потерпевшей возмутился таким решением.

«Это отчима друг, старый друг, они очень давно знакомы, он решил другу предложить мою дочь. Это уже не сводничество, это уже сутенерство», — заявил мужчина.

По информации издания, слушания по делу проходят в закрытом режиме.

