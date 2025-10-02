На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Берлине предупредили о возможных помехах в работе GPS

В Германии могут отмечаться помехи в работе GPS «из-за мер безопасности»
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В ближайшие двое суток на западе Германии могут отмечаться сбои в работе системы GPS «из-за мер безопасности». Об этом ТАСС сообщили в диспетчерской службе района полетной информации «Мюнхен», которая отвечает за воздушный трафик в данном регионе ФРГ.

Поясняется, что проблемы с GPS могут возникнуть со второй половины сегодняшнего дня и до второй половины дня субботы, 4 октября, в районе 240 км от города Саарбрюкен. В диспетчерской службе не уточнили, о каких именно мерах безопасности идет речь и кем они были введены.

До этого авиационные службы пяти стран балтийского региона уже предупредили о возможных сбоях в работе GPS. Тогда речь шла о Финляндии, Швеции, Литве, Латвии и Эстонии. Все воздушные суда, входящие в воздушное пространство этих стран, предупреждают, что возможна некорректная работа GPS. Экипажи просят докладывать диспетчерам обо всех случаях пропадания сигнала или поступающих неправильных данных.

28 сентября сообщалось, что немецкие пилоты за август зафиксировали 447 случаев сбоев в работе GPS. В Германии такую ситуацию охарактеризовали как «угрозу безопасной эксплуатации гражданских самолетов» и призвали усилить меры защиты. Для сравнения, в 2023 году за тот же период было зафиксировано всего 25 подобных случаев.

Ранее самолет с фон дер Ляйен был вынужден приземлиться без системы GPS в болгарском аэропорту Пловдив.

