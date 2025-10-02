На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач рассказала, чем стоит запивать плотный ужин

Диетолог Королева: после ужина следует пить воду с лимоном
Depositphotos

Идеальным напитком после плотного обеда или ужина является вода с лимоном. Об этом в интервью «Радио 1» сообщила специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева. Напиток, по ее словам, поможет восстановить в организме кислотно-щелочное равновесие.

«Любой человек может использовать лимон и другие цитрусовые, чтобы улучшить вкусовые качества напитка, подщелачивая тем самым среду организма. Особенно тогда, когда имеет место быть много мяса и других источников полноценного белка, которые очень сильно закисляют организм», — сказала Королева.

Она добавила, что этот простой напиток может стать эффективной стратегией для компенсации последствий тяжелого рациона.

Эксперт также посоветовала пить воду с лимоном натощак по утрам, чтобы взбодриться и подготовить организм к первому приему пищи.

Мягкое подщелачивание помогает нейтрализовать в организме избыточную кислотность, которая могла накопиться за ночь, и создает идеальные условия для начала работы пищеварительной системы, пояснила она.

Ранее врач перечислила продукты, которые помогут быстрее заснуть.

