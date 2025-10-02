На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач перечислила продукты, которые помогут быстрее заснуть

Врач Черепанова: бананы и молоко помогут быстрее заснуть
itaci/Shutterstock/FOTODOM

Стакан теплого молока поможет быстрее заснуть, поскольку этот напиток является источником мелатонина и триптофана. Об этом kp.ru рассказала невролог Анна Черепанова.

По ее словам, поддержать нормальную выработку гормонов сна и улучшить качество ночного отдыха могут также жирная рыба (лосось и тунец), вишня и кукуруза.

«Бананы содержат мелатонин, триптофан, витамин B6 и магний, которые способствуют выработке серотонина и помогают заснуть. В неспелых содержится больше мелатонина», — добавила Черепанова.

Врач также посоветовала обратить внимание на фисташки. Они богаты витамином B6, который способствует превращению триптофана в мелатонин.

Врач Екатерина Дмитренко до этого говорила, что привычка ложиться спать и просыпаться в одно и то же время даже в выходные поможет улучшить качество сна. По ее словам, оптимальная продолжительность сна для большинства взрослых — 7–9 часов за ночь (для многих — около 7,5 часа). В этом случае сон будет положительно влиять на мозг, мышечное восстановление, регуляцию аппетита, сахара и стресса, а также психическое и физическое благополучие.

Ранее была названа неожиданная опасность плохого сна для мозга.

