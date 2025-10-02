Россиянам назвали напиток, который бодрит лучше, чем кофе

Диетолог Королева: вода с лимоном бодрит лучше, чем кофе

Вода с лимоном натощак — идеальное начало дня. Напиток поможет взбодриться и подготовить организм к первому приему пищи. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева.

«Лимон подщелачивает среды организма и бодрит организм, запускает все его ритмы», — отметила специалист.

Мягкое подщелачивание помогает нейтрализовать в организме избыточную кислотность, которая могла накопиться за ночь, и создает идеальные условия для начала работы пищеварительной системы, добавила она.

Стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог «СМ-Стоматология» Виктория Книсс при этом предупреждает, что употребление воды с лимоном негативно влияет на зубную эмаль. По ее словам, лимонная кислота способна разъедать защитный слой зуба, делая его пористым и уязвимым для кариеса.

После кислых продуктов врач советует прополоскать рот обычной водой, но не чистить зубы, поскольку эмали нужно восстановиться после воздействия кислоты. Щетку можно доставать только спустя 30 минут.

