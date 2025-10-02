На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам назвали напиток, который бодрит лучше, чем кофе

Диетолог Королева: вода с лимоном бодрит лучше, чем кофе
Shutterstock

Вода с лимоном натощак — идеальное начало дня. Напиток поможет взбодриться и подготовить организм к первому приему пищи. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева.

«Лимон подщелачивает среды организма и бодрит организм, запускает все его ритмы», — отметила специалист.

Мягкое подщелачивание помогает нейтрализовать в организме избыточную кислотность, которая могла накопиться за ночь, и создает идеальные условия для начала работы пищеварительной системы, добавила она.

Стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог «СМ-Стоматология» Виктория Книсс при этом предупреждает, что употребление воды с лимоном негативно влияет на зубную эмаль. По ее словам, лимонная кислота способна разъедать защитный слой зуба, делая его пористым и уязвимым для кариеса.

После кислых продуктов врач советует прополоскать рот обычной водой, но не чистить зубы, поскольку эмали нужно восстановиться после воздействия кислоты. Щетку можно доставать только спустя 30 минут.

Ранее эксперт назвала продукты, которые опасно есть натощак.

