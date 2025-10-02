На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали об опасности лечебных зубных паст

Стоматолог Тумашевич посоветовал не пользоваться одной и той же зубной пастой
Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

Постоянное применение лечебно-профилактических зубных паст может вызвать предраковые заболевания, заявил «Газете.Ru» стоматолог Артур Тумашевич. Он также посоветовал как можно чаще менять пасты для ежедневного применения.

«Есть гигиенические и лечебно-профилактические пасты. Уже из названия понятно, что гигиенические относятся к ежедневному применению, а вторые — к назначениям врача по рекомендации. При покупке выбор начинается именно с этого — нельзя использовать на постоянной основе вторую группу паст, потому что они они имеют в своем составе достаточно активные компоненты. Лаурил сульфат, триклозан, хлогрекседин, прополис могут вызывать нарушение микрофлоры полости рта, способствуют формированию в отсроченный период налета, сухости слизистой, а в некоторых случаях приводят даже к предраковым заболеваниям. Лечебными пастами нужно пользоваться только по рекомендации врача и в очень ограниченный период, в то время как некоторые люди пользуются ими годами, поэтому и получают выраженные осложнения», — сказал Тумашевич.

Врач также рекомендовал чаще менять виды паст, а также их производителей.

«Одной пастой непрерывно годами чистить зубы не стоит. Микроорганизмы к ней привыкают, а в некоторых пастах бывают разные составы, даже у одного и того же бренда. На самом деле, лучше комбинировать нескольких производителей, дополнять. Например, можно попробовать специальную пасту для ночного применения — она направлена на то, чтобы полость рта в ночное время обволакивалась своего рода защитной пленкой, которая дает дополнительную защиту зубам.

Ранее стоматолог назвал компоненты в зубной пасте, которые вредят здоровью.

