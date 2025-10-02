В России стартовал образовательный проект в сфере IT для школьников

Компания VK при поддержке Министерства просвещения России объявила о старте ежегодной акции «День IT-знаний». В течение 2025/2026 учебного года школьники 7–11 классов смогут познакомиться с цифровыми профессиями, пообщаться с экспертами компании и попробовать себя в решении практических задач из IT-сферы.

Отмечается, что с этого года образовательные организации могут проводить «День IT-знаний» в любой удобный день учебного года. Для участников подготовлены методические материалы: сценарий, презентации и видеоконтент. Учителя могут как провести урок самостоятельно, так и пригласить специалиста VK.

В рамках занятия школьникам расскажут о пяти востребованных направлениях — ИИ, разработка, информационная безопасность, креативные индустрии и нетехнические профессии в IT.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что IT-сфера тесно связана с современным образованием и открывает новые возможности для школьников и педагогов.

В свою очередь, заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова подчеркнула, что акция впервые продлится целый учебный год, что позволит подросткам глубже познакомиться с разнообразием цифровых профессий.

Сообщается, что участники акции смогут получить стикеры и награды в «Сферуме» в мессенджере МАХ, а также рекомендации программ VK Education.