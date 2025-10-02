На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России дешевый интернет объяснили курсом рубля и низкими зарплатами

Proxima Studio/Shutterstock/FOTODOM

В России низкие цены на интернет поддерживаются низким курсом рубля по отношению к основным валютам, а также уровнем зарплат – многие жители просто не смогут платить за интернет по более высоким тарифам. Об этом НСН заявил глава агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Так он прокомментировал данные о том, что Россия заняла второе место среди крупных экономик мира по доступности домашнего интернета со средней стоимостью 693 руб. ($8,7 доллара). На первом месте по этому показателю находится Индия — там месячная плата за интернет составляет $7,7.

«Действительно, стоимость интернета в России заметно ниже, чем в большинстве других стран, — подтвердил Кусков. — Этому способствовало уменьшение курса рубля по отношению к основным валютам. Кроме того, необходимо учитывать, что стоимость интернета зависит и от вариантов тарифных планов».

При этом эксперт призвал учитывать тот факт, что многие россияне просто не смогут платить за интернет по более высоким тарифам из-за низких зарплат. Так, Кусков напомнил, что за пределами столичного региона многие жители получают по 20-25 тыс. рублей в месяц, при этом им нужно делать налоговые отчисления, покупать продукты и так далее.

«Кроме того, каждый год стоимость интернета увеличивается в России где-то на 10-12%», - заключил глава TelecomDaily.

Напомним, рейтинг стран с наиболее дешевым интернетом формировался на основе данных Росстата и международной статистики. На третьем месте после России по этому показателю идет Румыния с тарифом в $9,8. В топ-10 стран с самым доступным интернетом также вошли Китай ($11,3), Узбекистан ($11,5), Киргизия ($11,7), Казахстан ($12,7), Турция ($13,8), Болгария ($14,6) и Литва ($16,5).

Ранее россиян предупредили о заметном скачке цен на связь.

