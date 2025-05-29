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«Нужны субсидии»: россиян предупредили о заметном скачке цен на связь

Глава TelecomDaily Кусков: в 2026 году в России подскочат тарифы на связь
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Adamov_d/Shutterstock/FOTODOM

Российские сотовые операторы с 2026 года начнут переходить на местные базовые станции, что чревато заметным ростом тарифов в условиях отсутствия субсидирования. Обычно каждый год они повышаются на 10-12%, однако в этот раз этот показатель будет значительно выше, предупредил глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков в беседе с НСН.

Эксперт напомнил, что представителям отрасли связи в РФ приходится преодолевать сложности из-за ухода иностранных производителей. До сих пор операторы сохраняют скорость на уровне 24 Мбит/сек, при этом цены каждый год растут на 10-12% с учетом обычных факторов — удорожания логистики, электроэнергии, пояснил эксперт.

Но в будущем году, по его мнению, ситуация может заметно ухудшиться, так как придется подключать появляющиеся в РФ отечественные базовые станции — например, Yadro. Их стоимость значительно превысит иностранные.

«Если государство будет брать расходы на себя, повышение тарифов составит привычные 10%. Если государство не будет брать на себя, затраты будут переложены на абонентов, тогда стоимость может вырасти заметно», — подчеркнул Кусков, добавив, что полностью Россия сможет перейти на свою инфраструктуру к 2030 году.

Ранее были названы самые популярные операторы сотовой связи у молодежи.

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