В СПЧ объяснили смысл повышения налогов для иноагентов

Зампред СПЧ Киркора: рост налогов на 30% для иноагентов лишит их льгот
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Предложение о повышении налогов для иноагентов на 30% от доходов направлено на то, чтобы лишить их льгот, что является логичным решением в период проведения СВО. Об этом НСН заявила зампред Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора.

По словам эксперта, речь идет о проекте, главная цель которого – снять налоговые преференции в отношении физлиц и юрлиц, получающих поддержку из зарубежных источников и при этом влияющих на политическую ситуацию и общественное мнение.

«Результат — не ограничение прав, а именно: лишение льгот, — подчеркнула Киркора. — Я нахожу данное предложение адекватным на фоне сложившейся политической обстановки в мире. Если законопроект будет принят — это будет их обязанность платить налоги в добровольном или принудительном порядке».

Напомним, 29 сентября Минфин России предложил ограничить иноагентов в налоговых преференциях и установить для них единую ставку НДФЛ в размере 30%. Также, согласно подготовленному Минфином законопроекту, иноагентам будет недоступно получение налоговых вычетов на долгосрочные вложения, они не смогут получить освобождение от налогов на доходы от продажи активов и доходы при дарении и наследовании.

Ранее в Госдуме оценили идею создания реестра россиян, лайкающих иноагентов.

