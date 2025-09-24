Россиянка 20 лет жила с опухолью и вырастила ее до гигантских размеров

В Подмосковье врачи удалили опухоль женщине, которая 20 лет тянула с операцией

Врачи Зарайской больницы прооперировали 73-летнюю пациентку с гигантским новообразованием на спине. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.

Медики рассказали, что женщина знала об опухоли 20 лет и все это время боялась делать операцию. За это время образование увеличилось до гигантских размеров. Медики уговорили пациентку на операцию, которая прошла успешно.

Размер новообразования составил 20 сантиметров в диаметре, вес опухоли составил 1,5 килограмма.

Гистология показала, что образование было доброкачественным. После удаления опухоли хирурги выполнили пластику для восстановления целостности тканей.

