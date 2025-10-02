Прокуратура потребовала более 1 млрд за недостроенный мемориал «Курская битва»

Прокуратура Курской области направила в суд иск о взыскании с подрядчика, который занимался строительством мемориального комплекса «Курская битва», 1,2 млрд рублей в пользу бюджета. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Единственным поставщиком услуг выступила компания ООО «УКС», которую, по словам Хинштейна, привлекли к исполнению работ в обход конкурентных процедур. Помимо строительства комплекса подрядчик занимался возведением школы в Большесолдатском районе. Губернатор Курской области сообщил, что стоимость контрактов и объемы работы завышались, а строительство шло с отставанием от графика.

В своем иске прокуратура настаивает, что при строительстве мемориала подрядчиком было похищено не менее 24 млн рублей. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Хинштейн добавил, что правительство Курской области полностью разделяет позицию прокуратуры и будет поддерживать ее в суде.

«Как я и обещал, сделаем все, чтобы разорвать сложившийся порочный круг кумовства и коррупции», — написал он.

Мемориал «Курская битва» так и не был полностью достроен. Частично построили и открыли центральную архитектурную композицию-скульптуру советского воина на Курской дуге в 2023 году. Монумент изображает мужчину, который не дает сомкнуться двум надвигающимся стенам с изображениями немецкой техники.

Ранее суд арестовал врио замгубернатора Курской области по делу о хищениях.