Врач дала советы, которые помогут избежать проблем с глазами из-за косметики

Врач Голубева: просроченная косметика может навредить глазам
Depositphotos

При покупке косметики важно выбирать продукты, на которых есть указание о дерматологической и офтальмологической безопасности, чтобы не навредить глазам. Об этом kp.ru рассказала офтальмолог МНТК «Микрохирургия глаза» им. С.Н. Федорова Минздрава России Олеся Голубева.

Она подчеркнула, что в целях безопасности свою косметику не стоит давать никому. По ее словам, особенно осторожными следует быть при использовании туши, карандашей и лайнеров, чтобы не повредить глаза.

«Тщательно смывайте макияж перед сном. Если косметика хотя бы один раз вызвала зуд, отек, покраснение глаз — больше ей не стоит пользоваться», — отметила Голубева.

Кроме того, не стоит пользоваться просроченными продуктами, заключила она.

Врач-косметолог «СМ-Косметология» Анастасия Костенко до этого в разговоре с «Газетой.Ru» предупредила, что некачественная косметика в некоторых случаях может даже увеличивать риск развития рака. В первую очередь необходимо обратить внимание на состав средства. Как обратила внимание врач, производители, стремясь снизить стоимость, нередко используют сырье низкого качества и опасные компоненты.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще заказывать люксовую косметику из-за рубежа.

