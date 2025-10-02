После выхода нового iPhone россияне активнее скупали предыдущие модели

Сразу после выхода iPhone 17 покупатели обратили внимание на более доступные модели прошлых поколений: спрос на iPhone 13, 14 и 15 вырос многократно. По данным аналитиков Мегамаркета, именно эти модели стали главными драйверами продаж среди смартфонов Apple в сентябре 2025 года.

Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании.

За неделю после презентации количество проданных iPhone увеличилось на 71%, а общий оборот всех моделей — более чем в два раза (+102%) по сравнению с неделей до релиза. При этом россияне стали чаще выбирать более дорогие и функциональные устройства, что подтверждает рост оборота по сравнению с прошлым годом.

Особенно активно покупали iPhone 15: количество заказов выросло почти втрое, а оборот — на 206%. Продажи iPhone 13 удвоились, iPhone 14 прибавил 25%, а iPhone 16 показал рост почти на 50% по обороту. В топ продаж вошел и новый iPhone 17, который собрал первые предзаказы и значительный оборот в первые дни после релиза.

Интересно, что хотя покупатели активно следят за новинками, чаще всего выбор падает на прошлые поколения. Аналогичная ситуация наблюдалась и после презентации iPhone 16 в 2024 году: поисковые запросы на прежние модели снижались, но продажи увеличивались в несколько раз. Основные причины — доступность прошлых моделей и ожидание снижения их стоимости после выхода новых.

Сильнее всего продажи после презентации выросли в регионах. Лидеры по росту оборота в 2025 году: Пермский край (+447%), Тюменская область (+442%), Московская область (+189%). В абсолютных цифрах лидером по объему покупок традиционно остается Москва.

«Презентации новых моделей продолжают стимулировать рост продаж, при этом покупатели демонстрируют взвешенный подход: они интересуются новинками, но основной спрос приходится на предыдущие поколения, что подтверждает рациональность их решений и стабильность рынка. В то же время и новые модели активно находят покупателей», — отмечает Ярослав Афанасьев, директор департамента бытовой техники и электроники Мегамаркета.

