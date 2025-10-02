На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
После выхода нового iPhone россияне активнее скупали предыдущие модели

Apple

Сразу после выхода iPhone 17 покупатели обратили внимание на более доступные модели прошлых поколений: спрос на iPhone 13, 14 и 15 вырос многократно. По данным аналитиков Мегамаркета, именно эти модели стали главными драйверами продаж среди смартфонов Apple в сентябре 2025 года.

Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании.

За неделю после презентации количество проданных iPhone увеличилось на 71%, а общий оборот всех моделей — более чем в два раза (+102%) по сравнению с неделей до релиза. При этом россияне стали чаще выбирать более дорогие и функциональные устройства, что подтверждает рост оборота по сравнению с прошлым годом.

Особенно активно покупали iPhone 15: количество заказов выросло почти втрое, а оборот — на 206%. Продажи iPhone 13 удвоились, iPhone 14 прибавил 25%, а iPhone 16 показал рост почти на 50% по обороту. В топ продаж вошел и новый iPhone 17, который собрал первые предзаказы и значительный оборот в первые дни после релиза.

Интересно, что хотя покупатели активно следят за новинками, чаще всего выбор падает на прошлые поколения. Аналогичная ситуация наблюдалась и после презентации iPhone 16 в 2024 году: поисковые запросы на прежние модели снижались, но продажи увеличивались в несколько раз. Основные причины — доступность прошлых моделей и ожидание снижения их стоимости после выхода новых.

Сильнее всего продажи после презентации выросли в регионах. Лидеры по росту оборота в 2025 году: Пермский край (+447%), Тюменская область (+442%), Московская область (+189%). В абсолютных цифрах лидером по объему покупок традиционно остается Москва.

«Презентации новых моделей продолжают стимулировать рост продаж, при этом покупатели демонстрируют взвешенный подход: они интересуются новинками, но основной спрос приходится на предыдущие поколения, что подтверждает рациональность их решений и стабильность рынка. В то же время и новые модели активно находят покупателей», — отмечает Ярослав Афанасьев, директор департамента бытовой техники и электроники Мегамаркета.

Ранее была названа самая популярная модель iPhone в России.

