Названа самая популярная модель iPhone в России

За последние три года россияне чаще всего отдавали предпочтение iPhone 15 на 128 ГБ (черный или синий цвет) в линейке смартфонов от Apple. Эта модель оказалась лидером по продажам в 2023 и 2024 году, а в 2025 году уступила лидерство только iPhone 16 на 128 ГБ.

Это показало исследование CDEK.Shopping, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Средний чек за iPhone 15 на 128 ГБ существенно изменился за это время: если в 2023 он составлял примерно 82 тысячи рублей, то сейчас — 46 тысяч.

В целом, как выяснили аналитики, больше всего россиян интересуют смартфоны с объемом памяти 128 ГБ. А вот модели на 256 ГБ стали менее востребованными, что может быть связано с возросшей ценой на них. Несмотря на высокий спрос на 128 ГБ, покупатели также заинтересовались смартфонами на 512 ГБ, которые стали покупать в полтора раза чаще.

Что касается любимых цветов, то черный остается лидером с долей 25%. Менее популярными оказались Midnight Green и Graphite, которые в итоге пропали из продажи.

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