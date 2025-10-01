В США умерла приматолог Гудолл

Британский приматолог Джейн Гудолл умерла в США на 92-м году жизни

Британский приматолог, этолог и антрополог Джейн Гудолл скончалась в США на 92-м году жизни. Об этом сообщается на сайте института Гудолл.

«Джейн стремилась дать молодым людям возможность участвовать в природоохранных и гуманитарных проектах и возглавляла множество образовательных инициатив, ориентированных как на диких, так и на содержащихся в неволе шимпанзе. Она всегда руководствовалась своим увлечением тайнами эволюции и стойкой верой в фундаментальную необходимость уважать все формы жизни на Земле», — говорится в публикации.

В институте добавили, что Гудолл умерла естественной смертью, она находилась в штате Калифорния в рамках своего тура по Соединенным Штатам.

В 2022 году компания Mattel выпустила новую куклу Barbie из переработанного пластика. Прототипом для создания куклы стала Гудолл.

Приматолог призналась, что она «абсолютно счастлива» увидеть себя в образе куклы Barbie и давно об этом мечтала. Исследовательница добавила, что хотела бы, чтобы ее кукла «вдохновляла маленьких девочек» повсюду.

