Дагестанские подростки устроили массовую драку у лицея и попали на видео

В Махачкале возле лицея произошла массовая драка подростков, которая попала на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Блог Дагестана».

Инцидент произошел возле лицея №39. Во время массовой драки школьников один из участников потасовки потерял сознание — на кадрах с места происшествия видно, как другие подростки пытаются привести его в чувство. Отмечается, что один из пострадавших в конфликте страдает эпилепсией. Подробной информации о состоянии школьников не поступало.

Следователи организовали процессуальную проверку по факту произошедшего, сообщили в СУ СК России по региону. Детали и обстоятельства случившегося в данный момент устанавливаются.

Ранее в Волгоградской области на видео попала массовая драка со стрельбой.

