Глава администрации российского района погиб на охоте из-за пули

СК: на охоте погиб глава Ленинского района Новосибирской области Гриб
Telegram-канал Кудрявцев Максим

Глава администрации Ленинского района Новосибирска Александр Гриб погиб на охоте из-за ранения пулей. Об этом сообщапет «Лента.ру» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета (СК) России.

Инцидент произошел в лесу Доволенского района Новосибирской области. На месте работают следователи и криминалисты.

По данным Telegram-канала Mash, Гриб выслеживал косулю, когда его товарищ сделал выстрел. В результате чиновник оказался смертельно ранен.

По информации на сайте администрации Новосибирска, Александр Владимирович Гриб родился в 1965 году. В 1985 году он окончил Кустанайский строительный техникум, а в 1991 году — Новосибирский институт народного хозяйства. Свою трудовую деятельность начал рабочим в Новосибирском дорожно-строительном тресте «Агропромдорстрой», затем занимал руководящие должности на промышленных предприятиях города.

С 2009 по 2014 год был заместителем генерального директора по социальным вопросам ОАО «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина», в 2014 году стал заместителем начальника управления специальной связи по Новосибирской области. В 2015 году назначен первым заместителем главы администрации Ленинского района Новосибирска, а с 18 сентября 2019 года — главой администрации района.

Ранее тесть губернатора Ямала умер на приеме у стоматолога.

