В Волгоградской области на видео попала массовая драка со стрельбой

В Волжском более 15 человек устроили массовую драку
В Волгоградской области произошла массовая драка. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Волжском, на улице Мира. На кадрах, опубликованных в соцсетях, заметно, как более 15 человек бьют друг друга около машины. За ситуацией наблюдают местные жители.

Как рассказали очевидцы, всего количество участников превышало 20 человек. Они стали применять друг к другу силу около местного заведения общепита. У одного человека свидетели якобы заметили нож или кастет. Во время драки также была слышна стрельба.

После того, как запись появилась в соцсетях, на инцидент обратили внимание в полиции. Там заявили, что информации о пострадавших нет.

«Сведения о пострадавших из медицинских учреждений в полицию не поступали», – сообщается в публикации.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее массовая драка местных жителей с иностранцами произошла в Петербурге и попала на видео.

