Российская студентка взяла у отчима 5 млн рублей, чтобы отдать их аферистам

В Краснодаре 20-летняя студентка отдала 5 млн рублей отчима аферистам
Shutterstock

В Краснодаре студентка передала мошенникам миллионные сбережения отчима. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

С девушкой связались неизвестные и от лица сотрудников деканата выманили у нее личные данные. Дальше с ней связывались якобы представители «Госуслуг», Центробанка и ФСБ.

«Лжеследователь обвинил третьекурсницу в спонсировании террористов, напугал уголовным преследованием и убедил передать деньги неизвестному», — рассказали в ведомстве.

Запуганная студентка взяла у отчима пять миллионов рублей и передала курьеру аферистов, который назвал кодовое слово.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ.

Ранее в Татарстане юноша отдал мошенникам 2,4 млн рублей из семейных сбережений.

