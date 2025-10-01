На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Забившая сожителя молотком россиянка предстанет перед судом

В Твери женщина забила сожителя молотком и попала под суд
СУ СК РФ по Тверской области

В Твери местная жительница предстанет перед судом за расправу над сожителем. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ по Тверской области.

По версии следствия, инцидент произошел в декабре 2024 года в квартире дома на Волоколамском проспекте. Сожители распивали спиртные напитки, когда между ними случилась ссора. Обвиняемая, не справившись с эмоциями, взяла молоток и избила им потерпевшего.

«Женщина нанесла мужчине удары в области спины, головы, туловища и конечностей», — рассказали в ведомстве.

Потерпевшего доставили в больницу на скорой, но врачи не смогли его спасти.

Фигуранте уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее мужчина забил палкой 15-летнюю любовницу и выкинул тело в реку из-за iPhone.

